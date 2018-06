Halle Westfalen (SID) - Außenseiter Jan-Lennard Struff (Warstein) geht bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen mit Ehrfurcht in sein Match gegen Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer. "Ich kenne ihn nicht wirklich. Roger ist schon in einer anderen Tenniswelt zuhause gewesen", sagte der Weltranglisten-88. vor seinem Auftaktspiel gegen den topgesetzten Titelverteidiger aus der Schweiz.

Trotz des großen Respekts glaubt Wildcard-Starter Struff an seine Chance im Duell mit dem achtmaligen Turniersieger Federer (34). "Ich freue mich auf dieses Spiel. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber ich will natürlich als Gewinner vom Platz gehen", meinte der 26-Jährige. Das ATP-Rasenturnier der 500er-Kategorie ist mit insgesamt 1,8 Millionen Euro dotiert.