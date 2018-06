New York (AFP) Der Software-Riese Microsoft will das Karrierenetzwerk LinkedIn kaufen. Microsoft will 26,2 Milliarden Dollar (23,2 Milliarden Euro) zahlen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Vertrag sei bereits unterzeichnet.

