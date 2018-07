Hambrücken (dpa) - Schockmoment für einen Großvater: Vor seinem Haus fährt sein Auto mit seinem dreijährigen Enkel am Steuer vorbei. Der Knirps hatte sich den Autoschlüssel gegriffen, die Zentralverriegelung betätigt und sich ans Steuer gestellt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto rollte auf die Hauptstraße und krachte gegen einen entgegenkommenden Wagen. Die Spritztour in Hambrücken in Baden-Württemberg verlief glimpflich: Verletzt wurde niemand. Das Fazit einer Polizeisprecherin in Karlsruhe: "Wenn der Kleine alles andere auch so schnell erlernt, dann hat er eine gute Zukunft".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.