Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsbeauftragte hat die EU-Praxis der Zwangsinternierung von Flüchtlingen in Auffanglagern scharf kritisiert. Die Zahl der Inhaftierungen nehme auf "Besorgnis erregende" Weise zu, selbst unbegleitete Minderjährige würden eingesperrt, sagte Zeid Ra'ad Al Hussein am Montag zur Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Die Angaben stützen sich auf von UN-Mitarbeitern gesammelte Daten entlang der Hauptflüchtlingsrouten im Mittelmeerraum und auf dem Balkan.

