Genf (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR plant für 2017 die Umsiedlung von 170.000 Flüchtlingen in neue Aufnahmeländer. Wie das UNHCR am Montag mitteilte, wird der eigentliche Bedarf sogar auf fast 1,2 Millionen Flüchtlinge geschätzt, was allerdings bei Weitem die Aufnahmekapazitäten übersteigt. Die Zahl der tatsächlich umgesiedelten Flüchtlinge stieg von 104.000 im Jahr 2014 auf 134.000 im Jahr 2015, für das laufende Jahr wird mit einem Schlussstand von 143.000 gerechnet.

