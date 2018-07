Washington (AFP) Die USA haben erstmals Kampfhubschrauber gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak eingesetzt. Wie das US-Verteidigungsministerium am Montag in Washington mitteilte, kamen die Apache-Helikopter zum ersten Mal am Sonntag im nordirakischen Tigris-Tal gegen den IS zum Einsatz. Dieser Angriff sei mit der irakischen Regierung abgestimmt gewesen, sagte Pentagon-Sprecher Christopher Sherwood.

