Kabul (AFP) Der Vater des Attentäters von Orlando hat mit homosexuellen-feindlichen Äußerungen Zweifel an seiner zuvor geäußerten Bestürzung über die Bluttat seines Sohnes aufkommen lassen. In einem am Montag ins Online-Netzwerk Facebook gestellten Video sagt Seddique Mateen in der Sprache Dari: "Es ist Sache Gottes, Homosexuelle zu bestrafen. Nicht die seiner Diener." Die Äußerungen lassen seine gleichzeitigen Beteuerungen, er sei "tief traurig" über die Tat seines Sohnes, der "gut und gebildet" sei, in einem anderen Licht erscheinen.

