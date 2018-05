Berlin (AFP) Eine Kommunalpolitikerin der Grünen aus Brandenburg will Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl 2017 streitig machen. Die Stadträtin Sonja Karas aus Kremmen bei Berlin kündigte in der "Berliner Zeitung" (Dienstagsausgabe) eine Kandidatur bei der Urwahl für die Spitzenkandidaten an. "Ich gehe davon aus, dass ich die Unterstützung von Kreisverbänden bekommen werde", sagte die Kommunalpolitikerin.

