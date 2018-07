Osnabrück (AFP) Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) hat sich für eine schnellere Eingliederung von zugewanderten Kindern in den regulären Schulunterricht ausgesprochen. Es ergebe "in einigen Fächern Sinn, zügig auf Regelunterricht zu setzen", sagte Löhrmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe) mit Blick auf die Kultusministerkonferenz am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.