Tirana (AFP) Albanien möchte der EU beitreten, doch der Weg zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ist noch steinig. Bei seinem Besuch in Tirana mahnte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstag besonders die Umsetzung der im Land umstrittenen Justizreform an. Sehr offen sprach der albanische Außenminister Ditmir Bushati nach seinem Gespräch mit Steinmeier "Korruption und Inkompetenz im Justizwesen" an, die beendet werden müssten.

