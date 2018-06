Tirana (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den islamistischen Angriff auf einen Polizisten in Frankreich mit scharfen Worten verurteilt. Der Angriff führe so kurz nach dem schrecklichen Anschlag in Orlando erneut vor Augen, "welche mörderischen‎ Konsequenzen blinder Hass gegenüber Anderen und extremistisches Gedankengut in der Gesellschaft hat", sagte Steinmeier am Dienstag am Rande seines Besuchs in Albanien der Nachrichtenagentur AFP.

