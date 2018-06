Los Angeles - (dpa) Der US-Komiker und Schauspieler Bill Murray bekommt den diesjährigen Mark-Twain-Preis für Humor. Dies teilte das Washingtoner Kennedy Center als Preisstifter mit. Nach Stars wie Steve Martin, Billy Crystal, Ellen DeGeneres und Eddie Murphy ist Murray der 19. Empfänger der renommierten Auszeichnung. Der Preis wird seit 1998 vom Kennedy Center in Gedenken an den großen amerikanischen Humoristen Mark Twain verliehen. Murray soll die Auszeichnung am 23. Oktober entgegennehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.