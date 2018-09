Magnanville (AFP) Nach der Bluttat an einem Polizisten in der Nähe von Paris haben Spezialeinheiten der französischen Polizei in der Nacht zu Dienstag das Haus gestürmt, in dem sich der Täter verschanzt hat. Der mutmaßliche Polizistenmörder sei erschossen worden, zudem sei in dem Haus in Magnanville die Leiche einer Frau gefunden worden, teilte das Innenministerium mit. Der Mann hatte zuvor einen Polizisten erstochen.

