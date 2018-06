Paris (AFP) Der vorbestrafte Islamist Larossi Abballa ersticht nahe Paris einen Polizisten - so wie es die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits seit Jahren von ihren Anhängern verlangt. Immer wieder hat der IS zur Ermordung von Polizisten und Soldaten westlicher Staaten aufgerufen. Diese sind damit ein Hauptanschlagsziel von Dschihadisten.

