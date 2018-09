Paris (dpa) - Die EM-Außenseiter Ungarn und Island starten heute in die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Die vom deutschen Trainer Bernd Storck betreuten Ungarn treffen in Bordeaux auf Nachbar Österreich. Mit 40 Jahren und 74 Tagen wird der ungarische Torhüter Gabor Kiraly der älteste Spieler sein, der bei einer EM zum Einsatz kommt. EM-Neuling Island tritt in Saint-Etienne gegen Mitfavorit Portugal an. Beim Finalisten von 2004 hat Stürmerstar Cristiano Ronaldo seine Oberschenkelprobleme weitgehend auskuriert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.