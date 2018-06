Frankfurt/Main (SID) - Der japanische Nationalspieler Makoto Hasebe bleibt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt treu. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Hessen bis 2017 - mit der Option auf ein weiteres Jahr.

In der vergangenen Spielzeit hatte Hasebe in 36 Pflichtspielen insgesamt 2673 Spielminuten auf dem Feld gestanden und einen Treffer erzielt. Er war 2014 vom 1. FC Nürnberg an den Main gewechselt.