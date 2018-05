Bielefeld (SID) - Trainer Norbert Meier (57) glaubt nach seinem Wechsel zum Bundesligisten Darmstadt 98 an eine Fortsetzung des Lilien-Wunders. "Wir haben super Voraussetzungen, allen zu zeigen, was in uns steckt. Die Mentalität der Mannschaft hat vergangene Saison jeder gesehen", sagte Meier der Sport Bild und meinte: "Das Projekt, das vor drei Jahren in Darmstadt gestartet wurde, ist nicht am Ende. Es ist voll im Flow."

An seiner neuen Wirkungsstätte vertraut der frühere Bielefeld-Coach auf altbewährte Tugenden: "Zusammengehörigkeit, totale Fitness und ein starker Charakter zeichnen die Mannschaft aus, und darauf bauen wir weiter", meinte Meier, der einst Fortuna Düsseldorf aus der 3. Liga in die Bundesliga führte.

Der ehemalige Profi war nach der Saison für eine Ablösesumme von 400.000 Euro vom Zweitligisten Arminia Bielefeld nach Darmstadt gewechselt. An Nachwehen im Ostwestfälischen glaubt Meier nicht: "Ich hinterlasse dort keine verbrannte Erde, alles ist sauber gelaufen. Arminia hat einen Stamm von 16, 17 Spielern, die zusammenbleiben. Das Team ist super intakt", sagte der neue 98-Trainer, der den zum FC Augsburg abgewanderten Dirk Schuster (48) ablöst.