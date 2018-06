Leipzig (dpa) - RB Leipzig wappnet sich für die Fußball-Bundesliga. Mit der Verpflichtung von Stürmer Timo Werner und Torhüter Marius Müller haben sich die Sachsen für ihre Premierensaison in der deutschen Eliteliga verstärkt.

Offensivtalent Werner wechselt vom Absteiger VfB Stuttgart zum Aufsteiger und hat nach mehrwöchigen Verhandlungen einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, wie beide Vereine am Dienstag bestätigten. Müller kommt vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 22-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag bis 2019.

"Timos Wunsch nach einer neuen sportlichen Herausforderung war sehr groß, nach unserem Abstieg haben für den Verein natürlich insbesondere finanzielle Überlegungen den Ausschlag für den Verkauf gegeben", erklärte VfB-Vorstandsmitglied Stefan Heim.

Nach dpa-Informationen haben die Leipziger zehn Millionen Euro für den deutschen U-21-Nationalspieler ausgegeben und damit den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte getätigt. Der bisherige Rekord lag bei acht Millionen Euro, die der Club vergangenen Sommer für den Bremer Stürmer Davie Selke bezahlte.

In dem 20-jährigen Werner hat Sportdirektor Ralf Rangnick ein weiteres Talent nach Sachsen gelockt, das perfekt in die Altersstruktur der jungen Mannschaft passt. Er könne mit seiner Geschwindigkeit jeden Gegner vor Probleme stellen, meinte Rangnick. "Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir in unserem Offensivbereich noch einmal an Qualität." Hauptgrund für den Wechsel nach Leipzig waren für Werner Sportdirektor Rangnick und Trainer Ralph Hasenhüttl.

Trotz seiner erst 20 Jahre hat Werner für Stuttgart seit 2013 bereits 95 Bundesligaspiele bestritten. 13 Treffer und zehn Vorlagen stehen dabei zu Buche. "Wir werden eine ältere U23-Mannschaft stellen. Es wird mit Sicherheit die jüngste Mannschaft der Bundesliga sein", hatte der 57-jährige Rangnick bereits kurz nach dem Aufstieg über seinen künftigen Bundesligakader gesagt.

Torhüter Müller soll die Konkurrenzsituation unter den Leipziger Schlussleuten beleben. "Marius Müller ist ein junger Torhüter, der mit seinem Charakter und seiner Mentalität sehr gut in unser Team passt", sagte Rangnick. Müller stieg vorzeitig aus seinem bis 2017 laufenden Vertrag beim Zweitligisten Kaiserslautern aus.

RB Leipzig strebt nach eigenem Bekunden etwa sechs Transfers an. Vergangenen Freitag hatten die Sachsen die Verpflichtung von Verteidiger Benno Schmitz, der vom österreichischen Double-Sieger RB Salzburg kommt, verkündet.

Steckbrief Timo Werner