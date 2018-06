Stuttgart (SID) - Einer kommt, zwei gehen: Erstliga-Absteiger VfB Stuttgart bastelt weiter am Kader für den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Wie erwartet verlässt Jungstar Timo Werner den VfB in Richtung RB Leipzig. Vom VfL Bochum wechselt Torjäger Simon Terodde ins Ländle und erhält einen Dreijahresvertrag. Dagegen soll der umworbene serbische Außenstürmer Filip Kostic die Schwaben laut übereinstimmenden Medienberichten in Kürze zum FC Valencia verlassen.

Für Werner sollen die Stuttgarter zehn Millionen Euro an Ablöse von Leipzig erhalten. Der 20 Jahre alte Angreifer erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vierjahresvertrag bis 2020.

Terodde ist mit 25 Treffern der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison und soll den Ausfall von Daniel Ginczek (Kreuzbandriss) kompensieren. Die Ablösesumme für den 28-Jährigen liegt angeblich zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro. "Simon verkörpert genau den Spielertyp, den wir gesucht haben", sagte der neue VfB-Trainer Jos Luhukay.

Bei Kostic greift offenbar eine Ausstiegsklausel im noch bis 2019 laufenden Vertrag. Für 15 Millionen Euro kann der 23-Jährige demnach wechseln. Valencia ist wohl bereit, diese Summe zu zahlen. Zu 15 Prozent am Transfer beteiligt wäre auch der FC Groningen/Niederlande, von dem Kostic zum VfB gekommen war.