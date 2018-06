Thessaloniki (AFP) Die griechische Polizei hat am Dienstag zwei weitere wilde Flüchtlingslager an der Grenze zu Mazedonien geräumt. Alle rund 1900 Menschen sollten aus den beiden Lagern in offizielle Flüchtlingsunterkünfte in der Region gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich vor allem um Migranten aus Marokko, Algerien und Pakistan. Bereits am Montag war ein Lager nahe Polykastro geräumt worden.

