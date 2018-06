Paris (dpa) - Nach der Tötung eines französischen Polizisten und seiner Lebensgefährtin ist ein bewaffneter Mann nahe Paris von Spezialeinheiten erschossen worden. Der Täter hatte sich in der Wohnung des Paares in der Ortschaft Magnanville verschanzt, wie das Innenministerium in der Nacht mitteilte. Medienberichten zufolge stieß die Polizei erst in der Wohnung auf die Leiche der weiblichen Geisel und einen dreijährigen Jungen, der unverletzt blieb. Der Polizist war schon zuvor getötet worden.

