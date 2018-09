Krefeld (dpa) - Nach dem Familiendrama in Krefeld ist die dringend verdächtige Mutter in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Die 33-Jährige soll ihre drei kleinen Kinder in der Nacht zu gestern aus einem Fenster im zweiten Stock eines Hauses geworfen haben. Nach den Hinweisen eines Psychiaters gebe es Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Frau schweige weiterhin zu den Vorwürfen. Der Zustand der Kinder hat sich inzwischen verbessert: Sie sind nicht mehr in Lebensgefahr.

