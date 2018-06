Athen (dpa) - Die griechische Polizei hat die letzten beiden wilden Migrantenlager an der Grenze zu Mazedonien geräumt. Die Aktion sei ohne Probleme und ohne Gewaltanwendung vollendet worden, hieß es von der Polizei. Insgesamt seien 630 Menschen in organisierte Aufnahmelager in Nordgriechenland gebracht werden. Ursprünglich gingen die Behörden von 2000 Migranten aus. Es wird vermutet, dass einige Migranten sich auf eigene Faust "auf und davon gemacht haben". Sie hofften noch irgendwie doch noch über die Grenze zu kommen.

