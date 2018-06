EM-Debütant Island trotzt Portugal zum Auftakt 1:1 ab

Saint-Étienne (dpa) - EM-Neuling Island hat gleich in seinem ersten Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich mit einem 1:1 gegen Portugal eine Überraschung geschafft. Nani brachte die favorisierten Portugiesen am Dienstag in Saint-Étienne zwar in der 31. Minute in Führung. Birkir Bjarnason gelang in der 50. Minute jedoch der Ausgleich. Die Isländer hielten gut dagegen, auch wenn der Vizeeuropameister von 2004 um Superstar Cristiano Ronaldo insgesamt überlegen war.

Ungarn überrascht Nachbar Österreich bei Start in die Fußball-EM

Bordeaux (dpa) - Außenseiter Ungarn ist mit einem überraschenden Sieg gegen Nachbar Österreich in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Am ersten Spieltag der Gruppe F gewannen die Ungarn am Dienstag in Bordeaux 2:0 gegen die Österreicher um Bayern-Profi David Alaba. Die Tore für die Mannschaft des deutschen Trainers Bernd Storck erzielten die Deutschland-Legionäre Adam Szalai und Zoltan Stieber in der 62. und 87. Minute. Vier Minuten nach dem 1:0 sah der Österreicher Aleksandar Dragovic die Gelb-Rote Karte. Ungarns Keeper Gabir Kiraly löste mit 40 Jahren und 74 Tagen Lothar Matthäus als ältesten Fußballer ab, der jemals bei einer EM zum Einsatz kam.

DFB-Training mit allen 23 Spielern - Hummels wieder in Abwehr

Évian-les Bains (dpa) - Mit Rückkehrer Mats Hummels als Innenverteidiger hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das zweite EM-Spiel gegen Polen begonnen. Bundestrainer Joachim Löw stellte den 27 Jahre alten Neu-Münchner am Dienstag beim Training in Évian-les Bains bei einem Übungsspiel auf vier Minitore wieder neben Jérôme Boateng in der zentralen Abwehr auf. Zudem gehörten wie beim 2:0 gegen die Ukraine Benedikt Höwedes und Jonas Hector zur Viererkette. Ob Hummels nach seinem Muskelfaserriss in der Wade auch am Donnerstag anstelle von Shkodran Mustafi als zweiter Innenverteidiger aufläuft, bleibt noch offen. Das Training, das nur für 15 Minuten für Medien offen war, konnten alle 23 deutschen Spieler bestreiten.

Polen im Training ohne verletzten Torwart Szczęsny

La Baule (dpa) - Ohne Torwart Wojciech Szczęsny hat Polen vor dem Gruppenspiel bei der Fußball-EM in Frankreich gegen Deutschland sein letztes Training im Stammquartier La Baule absolviert. Der 26-Jährige wurde wegen einer Oberschenkelblessur wie geplant weiter behandelt. Eine Entscheidung über Szczęsnys Einsatz, der eine Oberschenkelverletzung hat, dürfte erst kurzfristig fallen. Am Torwarttraining nahmen die Ersatzmänner Łukasz Fabiański von Swansea City und Artur Boruc vom AFC Bournemouth teil. Die Polen treffen am Donnerstag im Stade de France in Saint-Denis auf die DFB-Auswahl.

Französische Polizei nimmt 43 russische Fans fest - Bus gestoppt

Marseille (dpa) - Nach den Ausschreitungen am Rande des EM-Spiels zwischen England und Russland in Marseille hat die französische Polizei am Dienstag 43 russische Fans festgenommen. Sie waren in einem Bus unterwegs, der bei Mandelieu-la-Napoule nahe Cannes gestoppt wurde, wie der Französische Sender France 3 berichtete. Der Bus sei nach Marseille gelenkt und die mutmaßlichen Hooligans festgenommen worden. Ihnen droht nun nach übereinstimmenden Berichten die Ausweisung oder ein Verfahren. Die russische Botschaft in Paris bestätigte die Angaben. Die Russen hätten ihre Dokumente nicht zeigen und auch den Bus nicht verlassen wollen, hieß es.

Nach Tod seines Vaters: Kroatiens Kapitän will am Freitag spielen

Deauville (dpa) - Kroatiens Kapitän Darijo Srna will trotz des Todes seines Vaters am Freitagabend im zweiten EM-Spiel gegen Tschechien auflaufen. Das bestätigte Trainer Ante Cacic am Dienstag im EM-Quartier der Kroaten in Deauville in der Normandie. "Darijo wird zurückkommen. Er ist stabil und eine starke Persönlichkeit." Der Vater des 34 Jahre alten Verteidigers von Schachtjor Donezk war am Sonntag nach einer langen schweren Krebserkrankung verstorben. Srna reiste daraufhin direkt nach dem 1:0-Sieg im Auftaktspiel gegen die Türkei zur Beerdigung in seine Heimat Metkovic. Unklar ist nur noch, wann der kroatische Kapitän zu seinem Team zurückkehrt.

Bale legt nach: Kein Engländer würde es ins Wales-Team schaffen

Dinard (dpa) - Im verbalen Schlagabtausch zwischen England und Wales hat Gareth Bale noch einmal nachgelegt. Auf die Frage, wie viele englische Fußball-Spieler einen Platz im walisischen Team bei der Europameisterschaft finden würden, sagte der Starspieler am Dienstag in Dinard mit einem Lächeln im Gesicht: "Keiner!" Am Donnerstag treffen die beiden britischen Teams in Lens aufeinander. Bale wiederholte zudem seine Aussagen zum angeblich geringeren Stolz der Engländer. "Ich habe nicht gesagt, dass sie keinen Stolz haben. Ich glaube nur, wir haben mehr", sagte der Angreifer. Der englische Trainer Roy Hodgson hatte Bale dafür kritisiert.

Trainingspause für Belgien-Stars De Bruyne und Hazard

Le Haillan (dpa) - Die belgischen Stars Kevin De Bruyne und Eden Hazard müssen bei der Fußball-EM in Frankreich eine Trainingspause einlegen. Hazard klagt seit der 0:2-Niederlage gegen Italien am Montag über Adduktorenprobleme und bekommt nach Aussage von Trainer Marc Wilmots drei Tage Pause. De Bruyne hat Probleme am Oberschenkel und wird zunächst ebenfalls geschont. Laut Wilmots sollen beide am Samstag gegen Irland aber wieder einsatzbereit sein.

Walters droht im zweiten EM-Spiel Irlands gegen Belgien auszufallen

Versailles (dpa) - Routinier Jon Walters wird Irland im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Belgien vermutlich fehlen. "Um ihn machen wir uns am meisten Sorgen. Sein Einsatz ist relativ unwahrscheinlich", sagte Nationaltrainer Martin O'Neill am Dienstag in einem Interview auf der Homepage des irischen Fußball-Verbandes. Beim 1:1 gegen Schweden tags zuvor war bei dem Mittelfeldspieler von Stoke City eine alte Achillessehnenverletzung wieder aufgebrochen. Walters wurde im Stade de France in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Irland spielt am Samstag in Bordeaux gegen Belgien.

Nordirland-Gedenken an toten Fan: Trauerflor oder Schweigeminute

Saint-Georges-de-Reneins (dpa) - Nordirlands Nationalmannschaft möchte ihres bei der Fußball-EM in Frankreich tödlich verunglückten Fans gedenken. Bei der UEFA habe man deswegen darum gebeten, vor der Partie gegen die Ukraine am Donnerstag in Lyon eine Schweigeminute abhalten oder mit Trauerflor spielen zu dürfen. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher des Verbands der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Ein 25 Jahre alter Anhänger war nach dem Auftaktspiel gegen Polen in Nizza in der Nacht zum Montag außerhalb des Stadions mehrere Meter tief von einem Geländer gestürzt und an den Folgen gestorben.

Brasiliens Nationaltrainer Dunga nach Copa-Aus entlassen

Rio de Janeiro (dpa) - Nach Brasiliens blamablem Vorrunden-Aus bei der Copa America ist Carlos Dunga als Fußball-Nationaltrainer entlassen worden. Dies teilte der brasilianische Verband CBF am Dienstag mit. Auch der technische Direktor der Auswahl, Gilmar Rinaldi, sei seines Posten enthoben worden. Zuvor war der fünffache Weltmeister bei der Copa nach einer 0:1-Niederlage gegen Peru schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Dunga hatte die Nationalelf erst Mitte 2014 nach der WM im eigenen Land zum zweiten Mal übernommen.

"Bild": Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Tayfun Korkut wird nach "Bild"-Informationen vom Dienstag neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der im April 2015 nach 13 Spielen ohne Sieg von Hannover 96 beurlaubte Coach soll bei den "Roten Teufeln" Nachfolger von Konrad Fünfstück werden. Der 42 Jahre alte Korkut würde mit dem FCK in der 2. Liga auf seinen früheren Verein aus Hannover treffen. Kaiserslautern hat für diesen Mittwoch um 15.00 Uhr bereits zur Vorstellung des neuen Cheftrainers eingeladen.

Lauterer Torhüter Marius Müller wechselt zu RB Leipzig



Leipzig (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hat Torhüter Marius Müller vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 22-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag bis 2019, teilte der sächsische Verein am Dienstagabend mit. Müller ist der dritte Sommerneuzugang der Leipziger; er soll die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl von der neuen Saison an auf der Torhüterposition verstärken.

Scharapowa ruft wegen Dopingsperre CAS an - Urteil bis 18. Juli



Lausanne (dpa) - Die russische Tennisspielerin Maria Scharapowa hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen ihre zweijährige Dopingsperre eingelegt. Die höchste Sportinstanz will spätestens bis zum 18. Juli über eine mögliche Revision entscheiden, teilte der CAS am Dienstag in Lausanne mit. Die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin wurde vor einer Woche vom Weltverband ITF rückwirkend vom 26. Januar 2016 an suspendiert. Scharapowa war bei den Australian Open in Melbourne positiv auf Meldonium getestet worden. Nur wenn der CAS ihre Sperre aufhebt, kann die Russin an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) teilnehmen.

Tennis-Duo Kerber und Petkovic im Achtelfinale von Birmingham

Birmingham (dpa) - Die beiden Fed-Cup-Spielerinnen Angelique Kerber und Andrea Petkovic sind erfolgreich in die Rasen-Tennis-Saison gestartet. In Birmingham bezwang Titelverteidigerin Kerber in ihrem Auftaktspiel am Dienstag die Chinesin Peng Shuai 7:6 (7:3), 6:3. Für die Australian-Open-Siegerin Kerber war es die erste Pflichtaufgabe seit ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open. Die Darmstädterin Petkovic besiegte in der ersten Runde die Polin Magda Linette 6:4, 6:2. Nächste Gegnerin von Petkovic ist die Spanierin Carla Suarez Navarro oder Jelina Switolina aus der Ukraine.

Brown folgt Mayer und Zverev ins Tennis-Achtelfinale von Halle



Halle/Westfalen (dpa) - Ein deutsches Tennis-Trio mit Florian Mayer, Alexander Zverev und Dustin Brown ist am Dienstag ins Achtelfinale des ATP-Tennisturniers in Halle eingezogen. Der Niedersachse Brown siegte im letzten Match des Tages auf dem Centre Court 6:3, 7:5 gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas. Der 19-jährige Zverev aus Hamburg startete mit einem 6:4, 6:4 gegen den French-Open-Achtelfinalisten Viktor Troicki. Der Bayreuther Florian Mayer behielt gegen den Amerikaner Brian Baker 7:5, 7:6 (7:3) die Oberhand.

Sagan verpasst Hattrick bei Tour de Suisse - Richeze gewinnt Etappe



Champagne (dpa) - Weltmeister Peter Sagan hat auf der Tour de Suisse den Tagessieg-Hattrick verpasst. Der Slowake musste sich am Dienstag auf der vierten Etappe über 193 Kilometer von Rheinfelden nach Champagne mit Platz drei begnügen. Den Sprint entschied Quick-Step-Fahrer Ariel Richeze aus Argentinien vor seinem Teamkollegen Fernando Gaviria aus Kolumbien für sich. Sagan bleibt jedoch weiter Gesamtführender der Rundfahrt. Der 26-Jährige hat neun Sekunden Vorsprung auf den Belgier Jürgen Roelandts und Silvan Dillier aus der Schweiz.

Hockey-Herren verpassen Champions-Trophy-Finale in London

London (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Champions Trophy in London das Finale verpasst. Der Titelverteidiger trennte sich am Dienstag 1:1 (1:0) von Gastgeber Großbritannien. Mit drei Unentschieden und einer Niederlage nach vier Parten kann das weiterhin sieglose deutsche Team maximal noch das Spiel um den dritten Platz erreichen. Tobias Hauke (29.) erzielte 67 Sekunden vor dem Pausenpfiff die 1:0-Führung. Der Brite Ashley Jackson verwandelte die siebte Strafecke zum Endstand (48.). Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland am Donnerstag (19.00 Uhr) auf Südkorea.