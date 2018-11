Seoul (AFP) Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Medienberichten zufolge die Miniaturstadt "Mini Pjöngjang" schließen lassen, weil sie ihn angeblich an seinen hingerichteten Onkel Jang Song Thaek erinnert. "Jedesmal wenn Kim an Pjöngjangs Modellanlage vorbeigefahren sei, habe er sich an seinen Onkel erinnert gefühlt, der als "Verräter" verurteilt und Ende 2013 hingerichtet wurde. Das 2012 fertiggestellte Modelldorf sei ein Lieblingsprojekt Jangs gewesen.

