Ankara (AFP) Fast sieben Monate herrschte Eiszeit zwischen der Türkei und Russland. Nun ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum ersten Mal seit Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges an der syrischen Grenze auf seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zugegangen. Das Präsidialamt in Ankara teilte am Dienstag mit, Erdogan habe anlässlich des russischen Nationalfeiertags am 12. Juni einen Brief nach Moskau geschickt.

