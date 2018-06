Köln (SID) - Am Dienstag starten auch die letzten vier Teams in die Europameisterschaft und komplettieren den ersten Spieltag. Beim Spiel zwischen Österreich und Ungarn (18.00 Uhr) stehen mit David Alaba und Co. etliche Bundesliga und Ex-Bundesligaspieler im Fokus. Bei der Partie Portugals gegen EM-Debütant Island (21.00 Uhr) dreht sich alles um Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo.

Die deutschen Hockey-Olympiasieger treffen bei der Champions Trophy in London auf Gastgeber Großbritannien (21.00 Uhr). Nach dem 3:4 gegen Australien am Montag hat die DHB-Auswahl die erfolgreiche Titelverteidigung schon aus den Augen verloren. Das Turnier ist ein Härtetest auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

Auf der vierten Etappe der Tour de Suisse geht es über 193 Kilometer von Rheinfelden nach Champagne. Es ist die letzte flache Strecke, bevor es ab Mittwoch in die Berge geht. Dementsprechend werden die Sprinterteams versuchen, die letzte Massenankunft zu nutzen.

Bei der Leichtathletik-EM der Behindertensportler stehen am Dienstag etliche Sprint-Entscheidungen an, auch mit deutscher Beteiligung. Dazu kommt unter anderem die Entscheidung im Frauen-Diskuswerfen, bei der in Marianne Buggenhagen und Marie Hawkeswood gleich zwei Deutsche am Start sind.