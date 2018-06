New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat will am Dienstag über die Ausweitung des Mandats der EU-Marinemission "Sophia" abstimmen. Laut UN-Diplomaten soll die Abstimmung über die von Großbritannien und Frankreich eingebrachte Resolution, mit der der Operation auch die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen anvertraut werden soll, um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) stattfinden. Die EU-Mission hat bisher zur Aufgabe, zwischen Libyen und Italien Schlepper zu bekämpfen und Flüchtlinge zu retten.

