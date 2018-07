New York (AFP) Ein italienisches Restaurant ist das beste der Welt. Die "Osteria Francescana" in Modena wurde am Montag in New York von einer Jury ausgezeichnet. Bei der von der britischen Zeitschrift "Restaurant" veranstalteten jährlichen Wahl kam der Vorjahreserste, das spanische "El Celler de Can Roca" in Girona, diesmal nur auf den zweiten Platz, dritter unter den 50 ausgewählten Gourmettempeln wurde New Yorks "Eleven Madison Park". Unter den Top Ten waren außerdem Restaurants aus Peru, Dänemark, Frankreich, Spanien, Japan und Österreich.

