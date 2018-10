Washington (dpa) - Nach fast drei Monaten an der Internationalen Raumstation hat der private Raumfrachter "Cygnus" wieder von der ISS abgedockt. Beladen mit rund 1800 Kilogramm Müll habe das unbemannte Raumschiff die ISS verlassen, heißt es von der Nasa. "Cygnus" soll noch einige Tests durchführen und dann beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Der Frachter war Ende März mit rund 3600 Kilogramm Versorgung und wissenschaftlichen Experimenten an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur ISS gestartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.