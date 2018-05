Kairo (AFP) Ein Rat aus hochrangigen islamischen Geistlichen hat den Anschlag auf einen Schwulenclub in den USA scharf verurteilt. Der in Abu Dhabi ansässige Rat der muslimischen Weisen verurteilte die Tat als "abscheulichen Terrorakt", der "den frommen Lehren des Islam" widerspreche, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt.

