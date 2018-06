Jakarta (AFP) Drohende Todesstrafe für eine Indonesierin mit australischer Aufenthaltsgenehmigung: Am Mittwoch hat in Jakarta der Prozess gegen die 27-jährige Jessica Kumala Wongso begonnen, der vorgeworfen wird, eine befreundete Kollegin mit einem vergifteten Kaffee getötet zu haben. Weil der Angeklagten bei einer Verurteilung in Indonesien die Todesstrafe droht, sorgt der Prozess für Spannungen zwischen beiden Ländern.

