Dhaka (AFP) Ungeachtet der jüngsten landesweiten Razzien ist in Bangladesch erneut ein Angehöriger einer religiösen Minderheit brutal angegriffen worden. Ein 50-jähriger hinduistischer Universitätsdozent sei am Mittwoch von drei Männern attackiert und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Da der Mann laut geschrien habe, als er vor seinem Haus in der Stadt Madripur überfallen worden sei, hätten Nachbarn einen der Angreifer festhalten können.

