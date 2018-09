München (AFP) Bayern hat als Konsequenz aus den jüngsten schweren Unwettern in Deutschland ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen gefordert. "Wir brauchen eine nationale Starkregenstrategie", erklärte die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) am Mittwoch in München mit Blick auf die bis Freitag stattfindende Umweltministerkonferenz in Berlin. Die Vorsorge gegen die Gefahren von Sturzfluten müsse verbessert werden, hier sei auch der Bund gefordert.

