Leipzig (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss einem Abgeordneten der Linken im Bundestag keine Auskunft geben, ob und in welchem Umfang seine persönlichen Daten an den US-Geheimdienst NSA weitergegeben wurden. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht in einem am Mittwoch verkündeten Urteil und wies damit die Klage ab. (Az. 6 A 7.14)

