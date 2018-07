Berlin (AFP) Angesichts der steigenden Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland hat der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU), eine bessere Kooperation zwischen den Ländern gefordert. "Wir müssen noch enger zusammenarbeiten", sagte Bouillon am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Derzeit gebe es in der Bundesrepublik zehn verschiedene IT-Systeme, um Täter zu erfassen.

