Obertshausen (AFP) Die Deutsche Post hat im hessischen Obertshausen ihr deutschlandweit größtes Paketzentrum in Betrieb genommen. In der Anlage mit einer Fläche von 37.000 Quadratmetern können pro Stunde 50.000 Pakete sortiert werden, die die Deutsche Post DHL Group am Mittwoch mitteilte. An einer mehr als sechs Kilometer langen Sortier- und Förderstrecke gibt es demnach mehr als 400 Sortierstellen, an denen Mitarbeiter Pakete verladen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.