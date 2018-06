Halle (AFP) In Wittenberg lehnt ein Kleingartenverein laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" die Aufnahme von Migranten ab. Dem libanesischstämmigen Unternehmer Ali Ismais sei im Kleingartenverein "Am Trajunschen Bach" die Übernahme einer frei werdenden Parzelle verweigert worden, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf den Betroffenen und den stellvertretenden Vereinschef der Kleingärtner. "Wir wollen keine Ausländer", hieß es demnach zur Begründung.

