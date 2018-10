Berlin (AFP) Trotz der steigenden Kriminalität durch organisierte Banden aus Georgien geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davon aus, dass es bald Visafreiheit in der EU für das Land geben wird. Beim Antrittsbesuch des georgischen Ministerpräsidenten Giorgi Kwirikaschwili in Berlin sagte Merkel am Mittwoch, dass der "Kernpunkt im Moment die Frage des Aussetzungsmechanismus" sei.

