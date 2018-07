München (AFP) Die Ausnahmen vom Mindestlohn bei der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen werden einem Bericht zufolge kaum genutzt. Die Regel, wonach Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten nach Einstellung nicht den Mindestlohn bekommen müssen, werde "nur in sehr wenigen Fällen angewandt", heißt es in einem Gutachten des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), wie die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch berichtete.

