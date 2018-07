Berlin (AFP) Das Müttergenesungswerk verzeichnet eine steigende Zahl von Vätern, die gemeinsam mit ihren Kindern auf Elternkur gehen. Die Zahl der Väter in entsprechenden Maßnahmen habe sich im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf nunmehr 1500 erhöht, berichtete die Organisation am Mittwoch in Berlin bei der Vorlage ihrer Bilanz für das vergangene Jahr.

