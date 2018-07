Düsseldorf (AFP) Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat erneut Probleme bei der Abschiebung straffälliger Nordafrikaner beklagt und Nachbesserungen beim Rücknahmeabkommen des Bundes gefordert. "So ist es jedenfalls nicht praktikabel", kritisierte Jäger am Mittwoch in Düsseldorf. So habe etwa Marokko in diesem Jahr weniger als 20 seiner Staatsangehörigen aus NRW wieder aufgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.