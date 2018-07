Berlin (AFP) Ostdeutsche Politiker drängen darauf, das gestoppte Einheitsdenkmal in Berlin doch noch zu realisieren. Das Projekt dürfe nicht nebenbei "ein Begräbnis zweiter Klasse" erhalten", sagte der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) am Mittwoch in Berlin. Er bezeichnete es als einen "erstaunlichen Vorgang", dass das Vorhaben auf Initiative einiger Haushaltspolitiker im Bundestag gestoppt worden sei.

