Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Rechte von Beschuldigten in Strafverfahren stärken. Das Kabinett billigte nach Angaben des Bundesjustizministeriums am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, mit dem eine Richtlinie der Europäischen Union zur Besserstellung von Beschuldigten umgesetzt wird. Mit dem geplanten Gesetz soll es künftig keine Kontaktsperre gegenüber dem Verteidiger während einer laufenden Hauptverhandlungen mehr geben.

