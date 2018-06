Düsseldorf (AFP) Frauen haben in den vergangenen zehn Jahren in fast allen großen deutschen Städten stärker von neu geschaffenen Jobs profitiert als Männer. In 18 von 21 Großstädten habe die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Frauen zwischen 2005 und 2015 stärker zugenommen als die der Männer, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), aus der die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" am Mittwoch zitierte.

