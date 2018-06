Leipzig (AFP) In großen Teilen der deutschen Gesellschaft beobachten Forscher zunehmend radikale Einstellungen: Die Ablehnung von Muslimen, Sinti und Roma, Asylsuchenden und Homosexuellen erhöhte sich laut der am Mittwoch vorgelegten Studie "Die enthemmte Mitte" der Universität Leipzig in den vergangenen Jahren. Rechtsextreme Einstellungen nehmen demnach zwar nicht zu, aber dafür steigt in entsprechend eingestellten Gruppen die Gewaltbereitschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.