Frankfurt/Main (AFP) Starkregen hat am Dienstagabend im Rhein-Main-Gebiet zu schweren Überschwemmungen geführt. In Frankfurt am Main wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu rund 400 Einsatzstellen gerufen. Unterführungen waren überflutet, Keller voll gelaufen. An einer S-Bahnstation war ein Bahnsteig überflutet. Die Station wurde zeitweilig gesperrt. Zum Teil kam es zu Stromausfällen.

