Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt bei den privaten und öffentlichen Banken ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. Am Mittwoch gab es zunächst Arbeitsniederlegungen bei der Nassauischen Sparkasse in Hessen, für Donnerstag sind Ausstände bei zahlreichen Banken in Frankfurt am Main geplant, wie Verdi mitteilte. Weitere Warnstreiks mit verschiedenen regionalen Schwerpunkten sollen in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

