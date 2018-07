Brüssel (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat das grüne Licht des UN-Sicherheitsrats für ein Vorgehen der EU-Marine-Mission "Sophia" gegen den Waffenschmuggel vor Libyen begrüßt. Dass der Beschluss einstimmig gefasst worden sei, zeige die Geschlossenheit der Weltgemeinschaft, sagte von der Leyen beim Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch in Brüssel. Libyen dürfe in seiner "fragilen Situation" nicht weiter mit Waffen überschwemmt werden.

