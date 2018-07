Detroit (SID) - Tausende Fans haben in der Joe Louis Arena in Detroit Abschied von Eishockey-Legende Gordie Howe genommen. In der abgedunkelten Halle des NHL-Klubs Detroit Red Wings, mit denen der am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorbene Kanadier viermal den Stanley Cup geholt hatte, war am Dienstag bis in die Abendstunden der Sarg mit dem Leichnam aufgestellt worden.

Auf dem roten Teppich in der Mitte der Arena bildete sich eine lange Schlange, viele Fans trugen Trikots und beteten für ihr Idol. Auf den Boden wurde Howes Nummer 9 projiziert, auf zwei Bildschirmen waren Fotos aus seiner langen Karriere zu sehen.

In der Halle herrschte andächtige Stille, nur die Schritte der Trauernden und die Klimaanlage waren zu hören. Howes Söhne Mark, Marty und Murray schüttelten den Tag über zahllose Hände.

Zu den Sargträgern gehörte unter anderem Wayne Gretzky. "Das war eine der größten Ehren in meinem Leben. Es hat mir alles bedeutet", sagte "The Great One", der in seiner Laufbahn viele von Howes NHL-Rekorden gebrochen hatte.

Gretzky machte sich dafür stark, dass die NHL die Nummer 9 künftig nicht mehr vergibt. "Wenn ich das zu entscheiden hätte, würde ich es machen", sagte der 55-Jährige. Seine 99 darf seit 2000 kein Spieler mehr tragen.